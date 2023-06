Ex-Liverpool elogia Darwin: "É um goleador, não temos dúvidas sobre isso"

Antigo avançado do Benfica marcou 15 golos em 42 jogos na sua época de estreia em Anfield.

Contratado ao Benfica no verão do ano passado, a troco de 75 milhões de euros, que podem ascender a 100 milhões mediante variáveis, Darwin Núnez fechou a sua época de estreia no Liverpool com um saldo de 15 golos e quatro assistências em 42 jogos, números positivos para Lucas Leiva.

O antigo médio brasileiro, que representou os reds entre 2007 e 2017, começou por revelar, em declarações aos meios do clube, uma conversa recente que teve com Luis Suárez, compatriota de Darwin, sobre o avançado uruguaio.

"Ele disse-me que o Darwin é um rapaz tímido, muito calmo, mas um jogador que procura melhorar a toda a hora. Ele é um goleador, não temos dúvidas quanto a isso. Com a sua velocidade, penso que isso será importante para ajudá-lo a atingir o que quer na próxima época", afirmou.

"Luis [Suárez] esteve muito bem [na sua passagem pelo Liverpool] e sou muito próximo dele aqui no Brasil. Darwin, para sua primeira época, penso que foi bom. Sabemos o quão difícil é chegar e jogar, a exigência é muito alta e a forma como o Liverpool joga é diferente. Por isso, penso que esteve bem. Claro que na sua segunda temporada estamos ansiosos para vê-lo melhorar mais uma vez, porque ele é novo, rápido e consegue marcar golos. Esperemos que este ano seja uma época ainda melhor para ele", completou Leiva.

Darwin vestiu a camisola do Benfica entre 2020 e 2022, registando 48 golos e 15 assistências em 85 jogos. Terminou ainda a época 2021/22 como melhor marcador da Liga Bwin, com 26 golos.