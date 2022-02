Ex-presidente do Barcelona diz que o "Real Madrid já contratou Mbappé"

Gaspart expressou a certeza sobre o futuro de Mbappé em declarações à "Rádio Marca"

Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, como que assegurou que o Real Madrid tem Kylian Mbappé, avançado francês PSG, contratado, a custo zero, dado que o vínculo do craque com o clube da Ligue 1 finda em junho próximo.

"Hoje, vou dar um exclusivo. Mbappé já assinou pelo Real Madrid. Conheço Florentino Pérez [presidente do Real Madrid] e estou certo disso", afirmou o ex-dirigente blaugrana, numa entrevista à "Rádio Marca".

Gaspart expressou a certeza sobre o futuro de Mbappé poucas horas depois de o jornal "Bild" dar como certa a transferência de Mbappé para o emblma merengue, e que o francês se vai tornar no mais bem pago futebolista a nível mundial.

Mbappé, que recusou renovar o contrato com o PSG, vai auferir, refere o "Bild", 50 milhões de euros brutos por cada temporada no Real Madrid.

Na última época, Florentino Pérez ofereceu 200 milhões de euros por Mbappé, mas Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, recusou a proposta, acusando até Pérez de ter um procedimento incorreto ao abordar diretamente o internacional francês.