Ex-jogador revela ter a camisola que Maradona usou contra Inglaterra: "Não está à venda"

Ex-jogador de futebol inglês, Steve Hodge revelou ter consigo uma das camisolas mais preciosas do futebol mundial, a número 10 da Argentina utilizada pelo eterno craque Diego Maradona contra a Inglaterra, no Mundial do México em 1986.,

Em entrevista à BBC, Hodge afirmou que procurou Maradona para trocar de camisola ao fim do Argentina-Inglaterra, no Mundial de 1986, o jogo do famoso golo da Mão de Deus do médio e outro histórico, passando por "metade" da seleção inglesa.

"Eu fui muito criticado por isso. E outros companheiros de equipa ficaram com raiva de mim. Esse jogo nunca será esquecido na história do futebol. Nunca o culpei por aqele golo. Maradona foi um jogador extraordinário. Ele era tão corajoso quanto um leão", disse Hodge.

De acordo com o ex-atleta, a camisola está com ele há mais de três décadas e jamais pensou vendê-la. Após a morte de Maradona no mês passado, aos 60 anos, Hodge afirma que recebeu inúmeras ofertas pela relíquia. Recusou todas. De acordo com especialistas, a camisola de Maradona custaria cerca de um milhão de dólares.

"Tenho essa camisola há 34 anos e nunca tentei vendê-la. Tem um valor sentimental incrível. Tem sido incomodativo e desagradável [as tentativas de comprá-la]. Já vi artigos na internet dizendo que quero um ou dois milhões e isso é mentira. Acho que, sim, é algo desrespeitoso e totalmente incorreto. Não está à venda", finalizou.