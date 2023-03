Ex-jogador é ator pornográfico: "Não é tão bom como as pessoas pensam"

Damian Oliver, antigo jogador das camadas jovens do Crystal Palace, contou a sua primeira experiência no cinema pornográfico, que teve a duração de seis horas e não foi nada como imaginava.

Damian Oliver, ex-jogador das camadas jovens do Crystal Palace, decidiu há quatro anos deixar o futebol e abraçar uma carreira na indústria pornográfica. O ator contou como foi a sua primeira experiência "horrível" nesse tipo de filmes, que durou seis horas.

"Foi aterrorizante estar no meu primeiro set. O operador de câmara era um irlandês grande e careca, ele era muito assustador e eu tinha de tirar a pila para fora e começar a f****", começou por recordar, em declarações ao podcast "Anything Goes with James English"

"O chão era de contraplacado e eu estava de rabo à mostra e a suar, então comecei a escorregar no meu próprio suor. Mas nós tínhamos de continuar a gravar, ela estava dobrada sob o sofá e eu continuava a escorregar no chão, por isso eles tinham de esfregar várias vezes o piso. Eu estava numa desgraça molhada", revelou.

Na altura, Oliver olhava para os filmes pornográficos como uma forma de fazer um pouco de dinheiro à parte, ao mesmo tempo em que trabalhava como pintor e decorador, mas após conhecer a sua atual mulher Sophie Anderson, que também trabalha na indústria, decidiu entrar nesse mundo a tempo inteiro.

"As pessoas costumavam dizer-me: 'Estás a fazer tudo', porque sabiam que eu estava a dormir com mulheres e era um futebolista e diziam: 'Mais vale que sejas pago para isso'. Mas foi preciso que eu ganhasse confiança suficiente para fazê-lo para perceber que é um mundo totalmente diferente".

"Quando estava no Crystal Palace, se tivesse ficado com eles, estaria a ganhar muito mais dinheiro a jogar futebol. Eu também lutava na altura, isso também poderia ter dado nalguma coisa. Eu era bom nas duas coisas, mas pensei que ser um ator porno seria tão bom quanto isso. Mas não é tão bom como as pessoas pensam", concluiu Damian Oliver.