Ex-jogador do Real: "Tenho a sensação de que algo se passa com Ancelotti"

Predrag Mijatovic sente que o técnico italiano não transparece a mesmo felicidade de há uns meses

O Real Madrid apurou-se para a final da Taça do Rei com um triunfo claro sobre o grande rival Barcelona, por 0-4, em Camp Nou. Predrag Mijatovic, antigo jogador dos merengues, comentou a atualidade do clube e a situação de Carlo Ancelotti.

"Tenho a sensação de que algo se passa e que Carletto não está tão feliz como há uns meses. Gostaria que ele estivesse presente por mais um ano. Ele tem de compreender que o Real Madrid é um clube muito complicado, depende sempre do facto de ganhar ou não os títulos importantes. Ele tem de estar calmo porque as pessoas e os jogadores gostam muito dele", explicou o antigo avançado, em declarações ao El Larguero.

Muito associado à seleção brasileira, Carlo Ancelotti continua a afirmar que quer cumprir contrato com o Real Madrid. O italiano está ligado ao clube merengue até 2024.