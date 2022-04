Ex-jogador do Chelsea não aprova Lewis Hamilton: "No futebol deves permanecer fiel"

Piloto da Fórmula 1, juntamente com a tenista Serena Williams, fazem parte do consórcio de Martin Broughton, candidato à compra do Chelsea

O processo de venda do Chelsea tem feito muita tinta correr, especialmente desde que o envolvimento de Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1 e da tenista Serena Williams na candidatura de Martin Broughton, ex-presidente do Liverpool.

Uma das vozes que, esta quarta-feira, se mostrou contra a candidatura do consórcio liderado pelo inglês é a de Paul Canoville, antigo médio e primeiro jogador negro a representar o Chelsea que, no caso de Hamiton, aponta ao facto de o piloto ser adepto do grande rival de Londres, o Arsenal.

"Lewis, ainda que não diga que a sua irmã o intimidou para que assim fosse, é adepto do Arsenal, é um facto. Sempre apoiarei Hamilton na Fórmula 1, ele é o maior piloto de todos os tempos e, como Serena, representa um ícone para os negros na luta pelos direitos civis. No entanto, no futebol ele deve permanecer fiel ao próprio clube. Tens de cuidar da comunidade", considerou o ex-jogador, de 60 anos, por via de uma nota publicada nas redes sociais.