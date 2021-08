Ex-jogador de Sérgio Conceição morre aos 37 anos

O antigo médio teve uma paragem cardíaca enquanto praticava desporto

O antigo jogador francês Franck Berrier faleceu na passada sexta sexta-feira, aos 37 anos, deixando o futebol belga de luto.

"Ele morreu de paragem cardíaca enquanto praticava desporto", explicou o emblema Oostende, clube que representou entre 2013 e 1018.

A passagem do antigo médio francês pela Bélgica começou em 2008, com duas temporadas no Zulte Waregem, depois mais duas no Standard de Liège (2010-2012) antes de regressar ao Essevee (2012-2O13).

No Standard de Liège, Franck Berrier foi treinado pelol atual técnico do FC Porto, Sérgio Conceição.