Ex-jogador de Nápoles e Inter imobilizou o agressor de Marí: "Não sou um herói"

Massimo Tarantino, de 51 anos, é agora dirigente desportivo. Deteve Andrea Tombolini, a quem já chamam de "Hikikomori"

O agressor do centro comercial em Milão que matou uma pessoa com uma faca e que feriu mais cinco, entre elas o defesa do Monza Pablo Marí, foi imobilizado, antes da polícia o deter, por um ex-jogador: Massimo Tarantino.

Atualmente com 51 anos, Tarantino passou por Nápoles, Bolonha, Inter, Monza, Catania, entre outros, e retirou-se em 2006 no Pavia, sendo agora dirigente desportivo (esteve no Bolonha, Roma e Spal). "Não fiz nada de especial, não sou um herói. Ele apenas gritava", disse o ex-jogador aos meios italianos. Tarantino, recorde-se, defrontou o Sporting pelo Bolonha em 1998/99, na Taça UEFA.

Entretanto, soube-se que a pessoa que faleceu, um funcionário da caixa do Carrefour, não tinha 30 anos e sim 47 e era de origem boliviana (Luis Fernando Ruggieri).

Em Itália já chamam ao agressor, Andrea Tombolini, de 46 anos, um "Hikikomori" (palavra de origem japonesa para aqueles que se afastam da vida social).