"Recebi ameaças de morte de vários lados. É terrível ter de estar no exílio"

Com medo de represálias do governo do Irão por defender os direitos das mulheres no seu país, o antigo internacional Ali Karimi, que jogou na Alemanha, anunciou que voltou a mudar de local de residência.

Karimi já estava no exílio no Dubai, mas o medo das ameaças de morte levou-o a procurar novo paradeiro.

"Recebi ameaças de morte de vários lados. Por isso vi-me obrigado a deixar o Irão e agora tive que mudar-me de novo. É uma sensação terrível ter de estar no exílio. A minha esperança é que a revolução pela liberdade de vida das mulheres tenha êxito", declarou, com uma bandeira do Irão por trás com as palavras "Mulheres Vida Liberdade", o lema dos protestos sociais que abalam o Irão.

Karimi tem 44 anos, foi 129 vezes internacional, e as autoridades iranianas já o acusaram de se solidarizar com o inimigo.

