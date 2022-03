Ex-internacional francês faz comparação invulgar: "Mbappé é como um peixe"

Emmanuel Petit, ex-internacional francês e antigo jogador do Arsenal e Barcelona elogiou Mbappé

Em declarações à rádio Talksport, Petit elogiou a velocidade e agilidade de Kylian Mbappé, comparando-o a Bukayo Saka, extremo do Arsenal, e a um..."peixe".

"Quando vês Saka no Arsenal, ele reclama e pede proteção aos árbitros. É a mesma coisa com Mbappé na França e onde quer que ele vá. Os adversários tentam sempre derrubá-lo. Eles procuram contato físico em todos os momentos, mas é impossível apanhá-lo... Mbappé é como um peixe! É como pescar com as mãos, é impossível apanhá-lo. Não fazem ideia de como ele é rápido. Já o vi jogar de muito perto e a qualidade dos pés, das voltas... são fenomenais", considerou o antigo médio defensivo.

Continuando com elogios para o extremo do PSG, Emmanuel Petit confessou que Mbappé lhe faz lembrar Thierry Henry e prosseguiu com a comparação com Saka, devido a ambos os jogadores terem atravessado momentos complicados no Europeu'2020, ao falharem grandes penalidades decisivas.

"Existem muitas semelhanças entre ele [Mbappé] e Saka por causa do que aconteceu no Campeonato da Europa. Eles receberam muitas críticas e muita raiva após o torneio, mas mostraram muita maturidade dentro e fora do campo no início da temporada. Mbappé foi assobiado pelos próprios fãs, todas as semanas. Ele ficou quieto e disse: 'Eu vou estar lá' e é assim desde o início. Mbappé fala, mas também faz coisas em campo que fazem com que 90% do balneário do PSG vá atrás dele. Mbappé é a árvore que cobre a floresta no Paris Saint-Germain", concluiu Petit.

Mbappé caminha para mais uma época de grande produtividade ao serviço do PSG, tendo inclusive sido um dos únicos jogadores a escapar à fúria dos adeptos parisienses devido à eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid. Até ao momento, leva 26 golos e 14 assistências em 37 jogos disputados esta época no conjunto francês.