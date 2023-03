Ex-Girona explicou como funciona o esquema que o tentou aliciar para perder

Aday Benítez recebeu 50 mil euros para perder um jogo na temporada 2016/2017. Na altura, Girona lutava para subir à primeira divisão do futebol espanhol

Nas últimas horas, um testemunho de um antigo futebolista profissional deu muito que falar em Espanha. Francisco Aday Benítez revelou que chegou a ser aliciado para perder uma partida da segunda divisão espanhola.

Em 2016/2017, quando o Girona lutava pela subida de divisão ao primeiro escalão do futebol espanhol, o antigo médio diz ter recebido uma proposta de 50 mil euros para perder de forma propositada. Benítez, aliás, explicou como funcionou o processo, quando prestava declarações num programa da Cadena Ser.

"Contactam um jogador, que serve de ligação e reúne as pessoas de confiança dentro de um balneário. Só tens de escolher três, para comprar um guarda-redes, central e avançado. Assim já tens bem encaminhado. Mas não podes comprar só três jogadores, evidentemente. Vivi situações noutro clube, o Tenerife, aí não posso confirmar, porque não era um deles... No último jogo da Liga, não tínhamos opções de ir ao play-off e o Sporting Gijón sim. Em princípio iam jogar os menos utilizados e no final jogaram os habituais e perdemos 3-1. Não posso confirmar, porque não estava lá, mas a mim pareceu-me estranho que tenham jogado aqueles que tinham atuado durante todo o ano. Não jogávamos para nada e, além disso, tinham-nos dito que jogariam os menos utilizados. No último ou penúltimo dia mudou tudo", explicou.

O mesmo Aday Benítez garantiu que não aceitou a proposta, explicando o porquê.

"Era absurdo aceitar, porque nesse ano subimos à primeira Divisão, faltava um jogo da Liga. Eu não ia manchar toda a época por um jogo, era absurdo aceitar. Mas que me ofereceram...", referiu.