Ex-Gil Vicente tem brilhado em Valência e no verão deverá regressar a Madrid

Samuel Lino, contratado pelo Atlético de Madrid ao Gil Vicente no verão passado, foi emprestado ao Valência e tem impressionado esta temporada.

Samuel Lino, extremo brasileiro contratado pelo Atlético de Madrid ao Gil Vicente no verão passado, a troco de 6,5 milhões de euros, foi emprestado nesta temporada ao Valência, sem opção de compra, e tem impressionado.

O jornal AS avança que Lino, um dos jogadores mais utilizados até ao momento pelo treinador Gennaro Gattuso, já deixou tão boa impressão que o emblema che pretende contar com os seus préstimos na próxima época, um cenário que o Atlético de Madrid não deverá permitir.

É que a razão de Lino ter sido emprestado ao Valência deveu-se aos colchoneros não terem uma vaga extracomunitária (para jogadores que não pertencem à União Europeia) por preencher na altura da sua contratação.

No entanto, espera-se que o avançado brasileiro Matheus Cunha seja vendido em janeiro - tem sido associado ao Wolverhampton - e o ex-FC Porto Felipe termina contrato no final da época, pelo que nada deverá impedir o regresso do canarinho à capital espanhola no verão do próximo ano.

Na presente temporada, Lino leva dois golos marcados em 14 partidas disputadas pelo atual 11.º classificado da LaLiga.