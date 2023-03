Ex-Gil Vicente esteve quatro horas preso num elevador: "Fiz novas amizades"

Denis e as pessoas com quem esteve preso num elevador

Denis, atualmente no Recife, esteve preso durante quatro horas num elevador juntamente com uma grávida, duas crianças e um funcionário do clube, até que foi resgatado pelos bombeiros.

Denis, guarda-redes que representou o Gil Vicente entre 2019 e 2021 e que atua nos brasileiros do Recife, esteve quatro horas preso num elevador no sábado, juntamente com uma grávida, duas crianças e um funcionário do clube, após um empate frente ao Santa Cruz (0-0), na Taça Nordeste.

O guardião brasileiro, de 35 anos, teve de esperar várias horas até ser resgatado pelos bombeiros, reagindo posteriormente à situação nas redes sociais.

"Depois de quatro horas preso no elevador da Arena Pernambuco, quero agradecer ao Corpo de Bombeiros por ter nos resgatados sãos e salvos. Parabéns pelo trabalho realizado! Acima de tudo quero agradecer ao Sport pelo auxílio do começo até o fim do resgate. Mesmo durante o caos fiz novas amizades e chamamo-nos "Presos do Elevador". É mais uma história para contar", escreveu.