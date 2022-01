Ex-funcionária da FIFA diz-se vítima de assédio e continua sem saber se Miguel Macedo foi punido

Jovem, cujo nome é secreto, apresentou duas queixas contra Miguel Macedo há mais de um ano. Mediador da FIFA diz ter provas dos abusos, mas o agente continua no órgão

Uma ex-funcionária da FIFA, de identidade desconhecida, continua sem saber, avançou ao "The New York Times", se Miguel Macedo, agente responsável pelo programa "Lendas da FIFA", foi punido por tê-la assediado sexualmente.

De acordo com o jornal norte-americano, as alegações da jovem mulher, que apresentou queixa há mais de um ano, foram fundamentadas por um mediador da FIFA, ao ter acesso a detalhes sobre o comportamento do português, que usufrui de boas relações com o presidente Gianni Infantino.

A ex-funcionária passou a integrar, em 2018, o departamento jurídico de organizações do organismo gestor do futebol mundial, ficando sob a tutela de Miguel Macedo, responsável pelo projeto "Lendas da FIFA", que se dedica à criação de atividades protagonizadas por ex-futebolistas de renome mundial.

Nesse ano, a mulher foi sujeita, refere o "The New York Times", a vários atos de assédio sexual cometidos por Miguel Macedo, tendo este dado indicações sobre qual a indumentária a usar e enviado mensagens de cariz bajulador à jovem.

A vítima revelou que, numa ocasião, foi solicitada para se dirigir ao quarto do agente acusado, às primeiras horas da manhã. Noutra situação, numa avaliação, a jovem foi apalpada por Miguel Macedo e alvo de comentários provocadores. "Foi um dos piores dias", disse a jovem, citada pelo NYT.

Pese a denúncia feita à chefe de departamento de recursos humanos da FIFA, Kimberly Morris, o organismo não levou em consideração e o agente português passou ao lado de uma investigação ou até possível punição.

A ex-funcionária da FIFA reuniu-se, depois, com a chefe das associações-membro da FIFA, Joyce Cook, que abriu um processo de averiguação, mas meses passaram sem qualquer medida tomada. "Quero informar-vos que Miguel Macedo voltou, hoje, surpreendentemente ao escritório e está a tornar-se insuportável para mim estar aqui. Não sei como podemos continuar neste ambiente insalubre por mais tempo", reforçou a vítima, num e-mail dirigido, mais tarde a Joyce Cook.

Nirmala Dias, mediador da FIFA, produziu, entretanto, um relatório no qual salienta que existem provas documentais suficientes para atender as queixas da mulher, relativas a Miguel Macedo (ex-agente de Figo), que ainda labora na FIFA.