Ex-Flamengo torna-se no primeiro brasileiro fora do país suspenso devido às apostas

Max Alves afastado dos Colorado Rapids, da MLS. Médio de 21 anos jogou no Flamengo e no Cuiabá

Max Alves, antigo jogador do Flamengo, tornou-se no primeiro brasileiro a jogar fora do país suspenso pelo escândalo das apostas.

Os Colorado Rapids confirmaram o afastamento do médio, de 21 anos, que atuou no Flamengo e no Cuiabá, "enquanto a MLS conduz uma investigação." O clube, diga-se, nunca mencionou o nome do jogador no comunicado.

Quatro clubes do Brasileirão (Athletico Paranaense, Fluminense, Cruzeiro e América Mineiro) suspenderam, na quarta-feira, cinco jogadores investigados por supostamente terem recebido subornos de uma máfia manipuladora de resultados para beneficiarem apostadores.

Na terça-feira, um tribunal do estado de Goiás aceitou a denúncia da Procuradoria contra 16 pessoas investigadas por alegadamente participarem num esquema de manipulação de resultados.

