Caça ao homem: ex-Fenerbahçe e Besiktas suspeito de matar uma pessoa a tiro

Sezer Ozturk com a camisola do Fenerbahçe

Sezer Ozturk terá disparado a partir do seu carro, matado uma pessoa e ferido outras quatro

Foi internacional pelas seleções jovens da Turquia, jogou no Fenerbahçe e no Besiktas e, agora, já na condição de antigo futebolista, é procurado pela polícia por homicídio. Sezer Ozturk terá matado a tiro uma pessoa e ferido outras quatro.

Tudo aconteceu em plena luz do dia, na rua. Ozturk estava no seu carro com um amigo, quando uma discussão na via pública entre várias pessoas impediu-o de seguir caminho. O antigo jogador entrou, então, também ele em conflito com uma das pessoas, usando a pistola para atingir os populares, antes de fugir. Uma pessoa morreu e outras quatro, familiares e amigos da vítima, ficaram feridas.

Para além das imagens das câmaras de segurança, a Polícia já teve acesso a um vídeo amador, captado por um dos populares que se encontrava nas ruas de Istambul onde tudo aconteceu. O objetivo, agora, passa por encontrar Ozturk.