Ex-Feirense, Zé Ricardo assina pelo Lugo

Zé Ricardo no segundo escalão de Espanha

Lateral esquerdo brasileiro terminou contrato e vinculou-se ao clube da segunda divisão espanhola

O lateral esquerdo Zé Ricardo, que na última temporada somou 30 jogos com a camisola do Feirense, terminou contrato com o clube português e vinculou-se por dois anos ao Lugo, emblema da segunda divisão espanhola.

O defesa de 23 anos representou ao longo da carreira o Aves, o Mirandela e o Rayo Vallecano, além do Feirense, onde esteve nas últimas três temporadas.