Ex-Feirense estreou-se e já dá que falar nos Estados Unidos

Kerwin Vargas fez o primeiro jogo pelo Charlotte FC e deixou boas impressões.

Com apenas 20 anos e depois de ter dado nas vistas no Feirense, Kerwin Vargas já dá que falar nos Estados Unidos.

No domingo, o extremo colombiano fez o primeiro jogo com a camisola do Charlotte FC, na Major League Soccer (MLS), e esteve em bom plano, deixando os adeptos com água na boca. Isto apenas dois dias depois de ter aterrado em solo norte-americano.

Lançado em campo aos 65' da vitória (2-1) sobre os Vancouver Whitecaps, que contam com o lateral luso Luís Martins, Vargas esteve perto do golo em diversas ocasiões, como é possível verificar através do vídeo acima.

Pelo Feirense, recorde-se, Vargas apontou oito golos em 31 partidas na presente temporada.