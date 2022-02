Ex-FC Porto Zé Luís vai ser treinado pelo português José Gomes

O avançado Zé Luís assinou contrato com o Al Taawon, da Arábia Saudita. Vai ser treinador por José Gomes.

Zé Luís vai prosseguir a carreira na Arábia Saudita ao serviço do Al Taawon, da Arábia Saudita, onde vai ser treinado pelo português José Gomes. O avançado, de 31 anos, estava sem clube desde que rescindiu com o Lokomotiv Moscovo no início de janeiro.

Em Portugal, o cabo-verdiano já representou Gil Vicente, Braga e FC Porto.

Passou também por Spartak Moscovo e Videoton.

Com 19 jornadas disputadas, o Al Taawon ocupa os lugares de despromoção.