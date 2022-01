Zé Luís, ex-FC Porto, rescinde contrato com o Lokomotiv de Moscovo

Avançado deve ficar livre a partir deste mercado de janeiro

Pode ter durado apenas um ano e meio a segunda passagem de Zé Luís pelo futebol russo. Segundo alguns meios de comunicação do país, o antigo avançado do FC Porto chegou a acordo com o Lokomotiv para a rescisão do contrato.

Zé Luís, que aterrou em Moscovo no início da época anterior, realizou apenas 16 jogos na capital russo, marcando um golo, depois de uma primeira passagem de sucesso, que acabou com a vinda do jogador para o FC Porto.

Depois de custar oito milhões e meio ao FC Porto, Zé Luís foi vendido por cinco milhões ao Lokomotiv apenas um ano depois de aterrar na Invicta.