Ex-FC Porto Walter inicia carreira em futebol de sete

Depois de assumir que não podia, financeiramente, viver sem o futebol, o avançado de 33 anos assinou por dois meses com o SA Betesporte

O antigo avançado do FC Porto Walter vai trocar o futebol de onze pelo de sete (society, no Brasil).

Aos 33 anos, o jogador que passou pelos dragões em 2010/11 e 11/12, assumiu que não poderia deixar o futebol para não ficar num aperto financeiro e vai experimentar outra modalidade, tendo sido esta segunda-feira anunciado como reforço do SA Betesporte, uma equipa pernambucana que já contou com jogadores como Marcelinho Paraíba.

"Estou muito feliz em aceitar este desafio. O SA Betesporte é um clube com pouco mais de um ano, mas com uma das melhores infraestruturas do Brasil o que me encheu o olho. Darei o meu melhor para me destacar e ajudar neste projeto tão ambicioso", afirmou.

O contrato, por agora, será de dois meses.

Antigo internacional jovem pelo Brasil passou este ano por três emblemas de futebol de onze: Santa Cruz, Amazonas FC e Goiânia. Ao longo da sua carreira, debateu-se com problemas de peso e deixar o futebol agravaria também essa situação.

