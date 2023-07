Ex-FC Porto Uribe já começou pré-época e mostra-se com as novas cores

Médio colombiano já trabalha no Al Sadd, do Catar

Matheus Uribe, médio colombiano que deixou o FC Porto no final da última temporada, já trabalha com as novas cores do Al Sadd, do Catar.

Nas redes sociais, o centrocampista mostrou-se nos trabalhos com o novo clube, pelo qual assinou até 2026.

