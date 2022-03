Maicon já terá feito exames médicos no "Peixe", segundo o portal "Globoesporte".

Maicon, defesa-central que representou o FC Porto durante seis épocas e meia, está a ultimar a mudança para o Santos, apenas meses depois de ter sido anunciado como reforço do Cruzeiro, clube onde se formou.

De acordo com o portal "Globoesporte", o brasileiro, de 33 anos, já realizou exames médicos no "Peixe" e as partes aguardam apenas a conclusão do processo de rescisão do jogador com o emblema de Belo Horizonte.

Ainda segundo o mesmo órgão, o elevado valor salarial de Maicon foi considerado incomportável pela administração do Cruzeiro, pelo que a transferência carece apenas de oficialização.

Além do FC Porto, Maicon também defendeu as cores de Nacional, São Paulo, Galatasaray e Al Nassr.