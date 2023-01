Ex-FC Porto também pode trocar o Atlético pela Premier League

Felipe, à direita, está em final de contrato com o Atlético

Felipe estará a ser negociado com o Wolverhampton.

Felipe pode ser o próximo a trocar o Atlético de Madrid pela Premier League, depois de João Félix, oficializado no Chelsea esta quarta-feira.

De acordo com a Imprensa espanhola, os colchoneros estão a negociar o central brasileiro ex-FC Porto (que termina contrato no fim da época) com o Wolverhampton, agora treinado por Julen Lopetegui.

O seu substituto em Madrid poderá ser o turco Soyuncu, também em fim de contrato com o Leicester.