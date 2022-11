Ex-FC Porto recorda superstições: "Levou-me à noite para urinar nas duas balizas"

Ernesto "El Tecla" Farías era um matador, mas quando passou dois jogos sem marcar Carlos Bilardo entrou em ação

Ernesto "El Tecla" Farías passou pelo FC Porto de 2007 a 2010 e atualmente desempenha funções nas camadas jovens do River Plate. No entanto, foi no Estudiantes que passou a maior parte da carreira, os seus primeiros sete anos como profissional, e foi lá que conviveu com o mítico Carlos Bilardo, técnico que se sagrou campeão do mundo com a Argentina em 1986. No programa "Acá hay una escuela", afeto ao Estudiantes, recordou episódios da relação com o técnico.

"Quando Bilardo voltou, eu marcava em quase todos os jogos. Mas ele tinha uma superstição, que quando não marcava, trazia-me no dia anterior ao estádio para urinar nas balizas. Um dia diz-me 'pibe anda, vamos ao estádio'. Era a meia noite. Foi buscar-me, ele conduzia, eu ia meio adormecido. E diz-me, 'há dois jogos que não marcas, eu vou ajudar-te'", recorda Farías, que prossegue com a história caricata: "Fomos então ao estádio e eu perguntei-lhe o que fazíamos ao chegar. 'Anda, urina nesta baliza e na outra'. Eu fui obviamente e urinei. No dia a seguir, na primeira bola, golo. É acreditar ou rebentar, mas ele tinha essas coisas e acreditava nas suas superstições."

A relação com o técnico era de cumplicidade. "Éramos compinchas, às vezes ligava-me às duas ou três da manhã, quando estava lesionado, para ver se estava a dormir bem, com quem estava, era maluco... Nessa altura meteu-me a capitão com a condição de que tínhamos de nos concentrar de terça a domingo. Os mais velhos e casados vinham ao sábado. Há muitas outras coisas que se podem contar... Uma vez estivémos meia hora para atravessar um semáforo, tinha que ser no verde. Se fosse no vermelho, obrigava o autocarro a dar meia volta para passar de novo", comentou.