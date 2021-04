Ex-FC Porto passa "exame" no Real Madrid: "Começa a justificar os 50 milhões..."

Éder Militão tem formado uma dupla sólida com Nacho Fernández e recolhe elogios da imprensa local.

O Real Madrid temia passar por calafrios na eliminatória frente ao Liverpool devido às ausências de peso de Varane e Sergio Ramos, ambos infetados com covid-19, mas os homens lançados por Zinedine Zidane no eixo defensivo, nos lugares dos habituais titulares, deram (e bem) conta do recado.

Após a vitória por 3-1 na capital espanhola, os "merengues" carimbaram a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões com um nulo em Anfield, que confirmou o bom entendimento entre dois dos homens do momento no Real: Nacho Fernández e o ex-FC Porto Éder Militão. "No momento chave da temporada, Nacho e Militão passaram com boa nota o duplo exame frente ao Liverpool e o embate do clássico com o Barcelona", escreve o diário As.

Na primeira página desta quinta-feira, o jornal do país vizinho assinala que os dois centrais assinaram exibições "irrepreensíveis" e, na edição online, refere que, no caso do brasileiro, "começa a justificar o investimento de 50 milhões de euros" da sua contratação, em 2019.

"Dois anos e um mês depois da sua contratação (o Real anunciou o acordo com o FC Porto a 14 de março de 2019), Militão, de 23 anos, começa a justificar os 50 milhões que custou a sua transferência, o defesa mais caro da história do Real Madrid", começa por referir a publicação, prosseguindo:

"No FC Porto, tinha a seu favor o rendimento e a capacidade goleadora: cinco golos na temporada de estreia. (...) Esta época não começou da melhor maneira para Militão, mas o teste positivo de Varane abriu-lhe a porta da titularidade no momento mais importante da época. Um exame do qual Militão saiu reforçado", remata o As.