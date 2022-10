Ex-FC Porto passa de adjunto a treinador principal na Bélgica

Steven Defour assume o comando do KV Mechelen.

Steven Defour, antigo jogador do FC Porto, é o novo treinador do KV Mechelen. Defour, que já era o adjunto do antigo treinador, vai substituir Danny Buijs, que não sobreviveu aos maus resultados recentes.

O Mechelen está num mau momento - perdeu as últimas três partidas e está no 13.º lugar do campeonato belga -, encontrando-se bem perto dos lugares de despromoção.

Steven Defour jogou no FC Porto entre 2011 e 2014, tendo sido campeão nacional em duas ocasiões. O antigo jogador iniciou e terminou a carreira no Mechelen.