Ex-FC Porto muda-se para a Arábia Saudita e será adversário de Ronaldo

Tello apresentado esta quarta-feira pelo Al Fateh.

Cristian Tello foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Al Fateh, atual oitavo classificado do campeonato da Arábia Saudita. O avançado espanhol de 31 anos ruma assim ao futebol asiático, depois de uma curta experiência nos Estados Unidos, ao serviço do Los Angeles FC.

Tello começou o percurso profissional no Barcelona, seguindo-se FC Porto, Fiorentina e Bétis. Nos dragões fez 57 jogos e marcou dez golos.

Na Arábia Saudita terá, entre outros portugueses, Ronaldo, do Al Nassr, como adversário.