Ex-FC Porto Maicon a caminho do Flamengo, avança imprensa brasileira

Central que passou pelo clube do Estádio do Dragão encontra-se livre. Mas deverá ser por pouco tempo

Aos 32 anos, Maicon pode estar muito perto de regressar pela segunda vez ao futebol do Brasil. O central, que passou pelo FC Porto, é objetivo claro do Flamengo para este defeso.

Segundo o UOL Esporte, o gigante do Rio de Janeiro, depois de avaliar vários nomes, já se decidiu pela contratação de um central que se encontra, neste momento, livre, terminada a passagem pelo futebol árabe (Al Nassr).

Depois de dar os primeiros passos no Cruzeiro e de ter regressado em 2016 ao São Paulo, Maicon, com vários anos de experiência de futebol europeu (190 partidas com o FC Porto), prepara-se para voltar a casa.