Ex-FC Porto imparável leva Boca Juniors a ganhar a Supertaça e superar o River Plate

Hugo Ibarra, antigo lateral dos dragões, orienta o clube de Buenos Aires desde 2022. Esta madrugada ganhou o segundo título nos xeneizes

O Boca Juniors conquistou ontem a Supertaça da Argentina ao bater na final o Patronato por 3-0, com um hat-trick de Daria Benedetto, que levou até a bola para casa, e há um protagonista "silencioso" com passagem pelo FC Porto, Hugo Ibarra.

Hugo Ibarra, antigo lateral do FC Porto em 2001/02, pegou na equipa do Boca Juniors no ano passado e já conquistou dois títulos, o campeonato argentino em 2022 e a Supertaça em 2023. As duas conquistas permitiram ao Boca ultrapassar o rival River Plate em títulos nacionais, passando a somar agora 52. O Boca também na frente em títulos internacionais, com 22, pelo que é o clube argentino mais laureado.

O ex-Sporting Marcos Rojo não jogou por estar lesionado, mas foi ele que levantou a taça, enquanto Hugo Ibarra via à distância, dando espaço aos jogadores para festejarem.

7️⃣4️⃣⭐️#Siempre #Siempre pic.twitter.com/T7C59Ste1f - Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 2, 2023