Ex-FC Porto garante vitória do Real Madrid na casa do Getafe

Éder Militão, aos três minutos de jogo, marcou o único golo da partida.

O Real Madrid venceu este sábado por 1-0 na visita ao Getafe, em jogo da oitava jornada da LaLiga, que lidera provisoriamente com 22 pontos.

O golo solitário que selou o triunfo merengue chegou logo aos três minutos, por intermédio de Éder Militão, antigo central do FC Porto.

O campeão espanhol fica agora à espera de saber o que vai fazer o Barcelona, que recebe no domingo (20h00) o Celta de Vigo e, em caso de vitória, volta a apanhá-lo no topo do campeonato espanhol. Já o Getafe segue na 16ª posição, com sete pontos.