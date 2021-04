Ex-FC Porto garante: "Todos sabem do que somos capazes, vamos lutar até ao fim"

Casemiro, médio do Real Madrid, garante que o emblema merengue vai lutar por La Liga e Liga dos Campeões.

O antigo jogador do FC Porto, ​​​​​​​Casemiro, admite que será difícil, mas garante que o Real Madrid vai lutar até ao fim por La Liga - ocupa o terceiro lugar, com 60 pontos, menos seis do que o líder Atlético de Madrid e menos três do que segundo classificado, Barcelona - e pela Liga dos Campeões - lutará por um lugar nas meias-finais com o Liverpool.

"Todos sabem do que somos capazes, todos sabem que sim, podemos [vencer]. Vamos lutar até ao fim. Sabemos que é muito difícil, mas vamos lutar pelos dois títulos", começou por dizer em entrevista à TVE.

"Para o Real Madrid todos os jogos são importantes. Já estamos habituados os jogos grandes, gostamos de jogar este tipo de jogos. Primeiro temos de pensar no Eibar [jogo agendado para dia 3 de abril, sábado] e só depois na Champions e no clássico", continuou, falando depois do jogo frente ao Liverpool.

"Será um jogo muito bonito e vai decidir-se nos detalhes. Vai ganhar quem falhar menos. O Liverpool tem grandes jogadores e este jogo poderia ser uma final da Champions", afirmou, terminando a falar do clássico com o Barcelona, agendado para 10 de abril.

"São partidas muito bonitas que todos os jogadores querem jogar. Temos de dar tudo em todos os jogos, não só contra o Barcelona. São jogos que, quando ganhas, te dão muita motivação para a reta final da temporada", concluiu.