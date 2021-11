Ex-FC Porto fica livre para negociar em janeiro e no Brasil apontam um clube interessado

Felipe, jogador do Atlético de Madrid

Central do Atlético de Madrid, Felipe termina contrato em 2022.

Felipe termina contrato com o Atlético de Madrid em 2022, ficando por isso livre para negociar com qualquer clube a partir de janeiro. Ainda sem ter renovado com o emblema colchonero, o ex-FC Porto parece já ter um clube interessado em obter os seus serviços.

De acordo com o "UOL Esporte", o Corinthians pretende contar com o central em 2022, uma oferta que pode complicar a renovação com o clube espanhol por várias razões.

Além de ficar livre em janeiro, o internacional brasileiro guarda boas recordações do clube. Jogou lá entre 2012 e 2016, ano em que rumou ao FC Porto. Ao serviço dos brasileiros, disputou 70 jogos e ganhou o Campeonato Paulista, um Brasileirão, uma Taça Libertadores e uma Recopa Sudamericana.