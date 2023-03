Ex-FC Porto Fernando com castigo pesado após insultar árbitro

Médio brasileiro foi expulso no jogo do Sevilha com o Osasuna, no domingo. Vai falhar os próximos quatro jogos e paga uma coima de 2400 euros.

Fernando Reges já conhece o castigo após a expulsão na partida de domingo entre o Sevilha e o Osasuna. O médio da equipa andaluz foi punido com quatro jogos de suspensão e uma multa no valor de 2400 euros por "insultos, ofensas verbais e atitudes injuriosas" para com a equipa de arbitragem.

O Sevilha, que perdeu o jogo por 3-2, terá também de pagar uma coima de 1400 euros.

O médio brasileiro, que passou pelo FC Porto entre 2008 e 2014, pediu desculpas publicamente no final da partida e isso terá servido de atenuante. Assim, foi castigado com a sanção mínima prevista no regulamento.

"Cabr**, é um filho da p***", disse Fernando, segundo o que consta no relatório do árbitro.

Desta forma, o jogador de 35 anos falha as partidas frente a Atlético de Madrid, Almería, Getafe e Cádiz.