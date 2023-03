Ex-FC Porto "é o melhor central do mundo" na opinião de Ancelotti

Treinador do Real Madrid elogiou Éder Militão e explicou os motivos que o levam a não optar por um avançado alto no ataque.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, fez a antevisão ao encontro com o Bétis, marcado para domingo, numa conferência de imprensa onde é de realçar o elogio dirigido a Éder Militão, jogador brasileiro que representou o FC Porto antes de rumar à capital espanhola.

"É o melhor central do mundo", disse o treinador italiano sobre o internacional canarinho, que cumpre a quarta temporada no Santiago Bernabéu.

Noutra vertente, Ancelotti explicou os motivos que o levam a afastar a opção por um avançado alto. "É verdade que sofremos um pouco contra blocos baixos, mas não quero um avançado alto. Quero o Benzema, que nos ajuda a melhorar o nosso jogo ofensivo e os dados estão lá: com ele, somos a equipa que tem mais golos no campeonato. É claro que favorecemos as transições e estamos em desvantagem contra blocos baixos. Rodrygo pode ajudar-nos lá à frente, trazendo a sua qualidade em espaços apertados. Não quero jogar com um avançado centro alto, isso obrigar-nos-ia a efetuar cruzamentos em catadupa e não é esse o nosso estilo", vincou.