Ex-FC Porto Diego pondera sobre o ponto final da carreira

Criativo leva seis anos no Flamengo e diz que vai esperar uns meses para tomar a decisão. Se continuar, será fora do Brasil.

Diego Ribas, antigo jogador do FC Porto que desde 2018 representa o Flamengo, está a analisar se quando terminar a temporada no Brasil, no final do ano civil, se retira ou se prossegue a carreira fora do país.

Aos 37 anos, passou ainda por Werder Bremen, Wolfsburgo, Juventus, Atlético de Madrid, Fenerbahçe e Santos. Com a camisola portista conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Intercontinental.

"Hoje cumprem-se seis anos desde o anúncio da minha chegada ao Flamengo. Foram seis anos maravilhosos. Na renovação definimos que esta seria a minha última temporada e venho confirmar isso. Vai acabar a minha etapa no Flamengo. Não jogarei em mais nenhum clube brasileiro. A minha história no Flamengo é muito rica. Vou dar uns meses para decidir se me retiro ou não. Se continuar, será fora do país", disse o médio-ofensivo.