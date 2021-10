Ex-FC Porto desfalca seleção brasileira para o jogo frente ao Uruguai por lesão

Central do Real Madrid, Éder Militão, lesionou-se frente à Colômbia.

Éder Militão vai desfalcar a seleção do Brasil no embate frente ao Uruguai, jogo a contar para a qualificação para o Mundial'2022.

O central do Real Madrid vê-se a contas com uma lesão na coxa direita, sofrida na segunda da parte do encontro frente à Colômbia, que terminou empatado, 0-0.

Militão já havia ficado de fora do treino de terça-feira e os exames confirmaram a lesão no músculo posterior da coxa direita, que o afastará do duelo frente ao Uruguai.