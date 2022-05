Ex-FC Porto deixa emotiva mensagem de despedida ao Bétis: "Merecem tudo o que viveram"

Antigo extremo do emblema azul e branco deixa o clube espanhol após cinco temporadas.

Cristian Tello, antigo jogador do FC Porto, despediu-se esta segunda-feira do Bétis, deixando uma emotiva mensagem nas redes sociais, na qual agradece aos adeptos e salienta que cumpriu um "sonho de infância"

"Estou muito triste e dececionado por não poder despedir-me de todos vocês no terreno de jogo, viver esse ambiente único uma última vez estando da parte de dentro, vestindo a camisola das treze riscas, mas lembrar-me-ei de ter vivido tantos momentos e de ter desfrutado tanto no Benito Villamarín com todos vocês. Obrigado pelos adeptos que são, merecem tudo o que viveram ao longo do último ano", começou por escrever.

"Assinei pelo Bétis com a ambição de uma criança que estava a cumprir o seu sonho de infância, onde um projeto estava a começar. Onde se falava da minha situação se a equipa descesse de divisão... E era o oposto. Foram cinco anos de crescimento, crescimento e mais crescimento, onde a equipa se consolidou na Europa, qualificando-se em três dos cinco anos e colocando a cereja no bolo para um final inesquecível, ao ganhar a tão esperada Taça do Rei. Saio orgulhoso por ter feito parte desta equipa e sobretudo desta família, por ter vivido momentos que ficarão comigo para o resto da minha vida. Saio com a consciência tranquila por ter dado tudo de mim em cada sessão de treino e em cada jogo, apesar das minhas circunstâncias. Uma situação que não é desejada por nenhum jogador ambicioso", continuou, antes de concluir, deixando alguns agradecimentos:

"Gostaria de agradecer àqueles que estão connosco dia a dia, tornando tudo muito mais fácil para nós. São amigos muito importantes para nós, amigos que trabalham na sombra apenas para fazer com que estejamos o melhor possível física e mentalmente, devemos-lhes tudo. Obrigado por tudo."

