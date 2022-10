Ex-FC Porto coloca River Plate a vencer com um golaço de livre. Assista ao lance

O River Plate venceu na madrigada desta segunda-feira por 3-0 na visita ao Argentinos Juniors, em jogo da 22ª jornada da Liga argentina. Aos 66 minutos, Juan Quintero, antigo médio ofensivo do FC Porto, marcou um golaço de livre, abrindo o marcador.

Assista ao lance:

Juan Fernando Quintero scores for River Plate with an incredible freekick! pic.twitter.com/wFDBt1dNWV - Reyi (@Reinaldodcg9) October 3, 2022