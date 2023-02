Ex-FC Porto Christian Atsu encontrado morto após sismo na Turquia

Quase duas semanas depois da catástrofe natural, o corpo do ex-FC Porto foi encontrado sob os escombros do prédio onde residia, na cidade de Hatay.

Aos 31 anos, Christian Atsu, jogador do Hatayspor, foi encontrado morto este sábado, quase duas semanas depois de ter desaparecido na sequência do sismo que abalou a Turquia. A notícia foi anunciada pelo empresário do ex-FC Porto, Murat Uzunmehemt, por via de uma nota nas redes sociais.

"Christian Atsu foi encontrado, e, infelizmente, morreu", escreveu, acrescentando posteriormente à agência de notícias turca Demiroren Haber Ajansi que o corpo do antigo extremo foi descoberto debaixo dos escombros do prédio onde residia, na cidade de Hatay.

"Neste momento, os pertences dele ainda estão a ser retirados do local. O telemóvel dele também foi encontrado", afirmou.

Entretanto, o Hataysport também confirmou a morte de Atsu nas redes sociais, explicando que o corpo do antigo jogador já se encontra a caminho do Gana, onde será realizado o seu funeral.

"Que a paz te acompanhe, pessoa linda. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz, Atsu", lamentou o emblema, que já anunciou a desistência do campeonato turco.

Internacional ganês em 65 ocasiões, Atsu completou a formação no FC Porto e, após um empréstimo ao Rio Ave na época 2011/12, estreou-se pela equipa principal dos dragões na temporada seguinte, vencendo um campeonato e uma Supertaça e somando um golo e três assistências em 32 partidas disputadas.

Depois da passagem por Portugal, o antigo extremo transferiu-se para o Chelsea, onde nunca conseguiu afirmar-se, seguindo-se etapas no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth, Málaga, Newcastle, Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor, onde rumou em setembro do ano passado.