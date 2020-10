Ex-FC Porto Casemiro é afinal... Casimiro, explica o próprio

Médio do Real Madrid explicou o porquê de Casemiro com "e".

Casemiro, antigo médio do FC Porto, revelou que afinal o seu nome verdadeiro é Casimiro, com "i".

"Pouca gente sabe que, na verdade, eu me chamo Casimiro, porque o apelido da minha mãe é com "i"", começou por revelar o médio do Real Madrid em declarações à Imprensa espanhola, antes de explicar a origem do atual nome.

"Mas quando jogava no Brasil houve um jogo com o São Paulo em que as pessoas começaram a chamar-me Casemiro", contou o internacional brasileiro.

"Fiz um jogaço e decidi que me deviam tratar assim, com "e". E é assim até agora", concluiu.