Ex-FC Porto assume compromisso de atingir a boa forma: "Não estou a brincar…"

Walter assinou contrato com um clube da Série B na nova temporada brasileira e optou por falhar o próximo jogo para dar continuidade a um rigoroso plano de treino

Walter, avançado brasileiro que atuou no FC Porto entre 2010 e 2011, causou interrogações de uma falange de adeptos do Vitória, clube da Série B brasileira no qual ingressou em março, por não estar na convocatória para o próximo jogo.

O "Bigorna", alcunha pela qual é tratado, tratou de desfazer a curiosidade vitoriana, esta sexta-feira, justificando a (propositada) ausência no desafio com o 4 de Julho, relativo à Copa Nordeste, com o compromisso de... atingir a boa forma física.

"Muitos têm perguntado por que não viajei [com a equipa]. Vai acontecer mais vezes. Estou a treinar, a cuidar-me. Íamos ficar quatro dias sem treinar e achei melhor ficar em Salvador e treinar sábado e domingo. Não estou à toa, estou a trabalhar. Treinei ontem de manhã e de tarde. Hoje, sábado e domingo vou treinar. Não estou a brincar, mas a trabalhar para chegar ao meu peso [ideal]", escreveu Walter, numa publicação do Instagram acompanhada por uma fotografia em que aparenta estar mais magro.

Walter, que marcou 16 golos em 25 jogos pela equipa do FC Porto, deu nas vistas, além da veia goleadora demonstrada, pelo excesso de peso apresentado em vários momentos da carreira de futebolista, obstruindo maior sucesso.

Na nova temporada brasileira, o avançado canarinho, agora com 31 anos de idade, atou em quatro de seis desafios para os quais foi convocado pelo treinador do Vitória, disputando 145 minutos sem fazer o gosto ao pé.