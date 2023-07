Ex-FC Porto assina contrato de um dia para colocar ponto final na carreira

Diego Valeri vai ser homenageado nos Portland Timbers, da Liga norte-americana.

Diego Valeri, veterano médio ofensivo que representou o FC Porto na época 2009/10, por empréstimo do Lánus (Argentina), vai retirar-se do futebol aos 37 anos, tendo assinado um contrato com os Portland Timbers, da Liga norte-americana (MLS)... por um dia.

Depois de ter representado os Timbers entre 2013 e 2021, o criativo argentino encontrava-se sem clube após ter terminado contrato com o Lánus, emblema da formação e para onde regressou, em 2022.

Desta forma, o objetivo do contrato passa por Valeri ser alvo de uma homenagem nos Portland Timbers, que irá ter lugar no intervalo do jogo frente ao Columbus Crew, na madrugada deste domingo (3h30).