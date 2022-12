Ex-FC Porto anuncia: "Quero encontrar um clube o mais rápido possível"

Eliaquim Mangala chegou a ser o defesa mais caro da história da Premier League, mas está sem clube aos 31 anos e diz-se pronto para voltar ao melhor nível.

Eliaquim Mangala, antigo central do FC Porto, está sem clube há vários meses, após ter feito apenas 15 jogos ao serviço do Saint-Étienne na época passada, que acabou despromovido ao segundo escalão francês.

Mangala chegou a ser o defesa mais caro da história da Premier League, depois de ter custado 45 milhões de euros ao Manchester City no verão de 2014, que o comprou aos dragões, mas desde a época 2016/17 que não chega às duas dezenas de jogos numa só temporada.

Agora mais velho, com 31 anos, o internacional francês por oito ocasiões diz-se pronto para voltar aos relvados e mostrar que ainda é capaz de jogar futebol ao mais alto nível.

"O meu plano é encontrar um clube o mais rápido possível. Futebol é a minha paixão e estou motivado para dar muito mais em campo. É no futebol que me divirto e quero estar no campo", declarou ao site "Get French Football News".

Mangala representou o FC Porto durante três temporadas, entre 2011 e 2014, conquistando dois campeonatos e três Supertaças.