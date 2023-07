Ex-avançado do FC Porto acusado de violência física e psicológica

O avançado Luís Fabiano está proibido de se aproximar da mulher

Durante 24 anos, Luís Fabiano, antigo avançado do FC Porto, terá protagonizado episódios de violência física e psicológico para com a sua mulher. O ex-jogador foi denunciado pela mulher e agora está proibido de se aproximar dela e de tentar qualquer tipo de contacto, após as acusações de agressão e ameaça.

"A última ameaça foi para eu providenciar a retirada dos meus bens pessoais e das minhas filhas, entre outras, tais como ele falar que devemos repensar nossas atitudes, pois ainda dependemos dele económica e financeiramente", afirmou a mulher de Luís Fabiano, antigo internacional brasileiro.

A assessoria de Luís Fabiano comunicou que o jogador ainda não recebeu qualquer notificação e que teve conhecimento das denúncias pelos meios de comunicação. "Perante o teor das acusações formuladas contra a sua pessoa, Luís Fabiano nega que tenha praticado qualquer tipo de violência doméstica contra Juliana, sua ex-esposa, com quem tem três filhas", informa a assessoria do antigo jogador.

A esposa reside agora em Sevilha, desde o início deste ano, onde Luís Fabiano jogou durante anos.

A assessoria transmitiu ainda que o jogador não tem em dívida qualquer valor de pensão alimentícia das filhas.

Segundo o Globoesporte, estas foram algumas das acusações:

"Sofreu um empurrão no início da pandemia, em março de 2020, caiu e bateu as costas na parede, mas não registou boletim de ocorrência na ocasião; Apesar de ter vivido um relacionamento abusivo, procurou 'privar a família' e aceitar a 'forma agressiva' do então marido; A mulher afirmou, ainda, que Luís Fabiano teria procurado pessoas de sua família, 'especialmente a mãe, para fazer ameaças e manipulações'; Ela também compartilhou prints de uma conversa que teria tido com o ex-jogador; Entre as frases que teriam sido ditas por ele, estão 'Você vai se arrepender' e 'Você vai ficar tranquila logo logo', que foram definidas pela ex-mulher como ameaças."