Ex-Farense recorda lesão grave: "Zidane chamou-me ao escritório..."

Abner Felipe, de 27 anos, passou pelo Castilla antes de jogar três anos no Farense. Contou a lesão grave que sofreu e a importância da lenda Zidane na recuperação

Abner Felipe, lateral esquerdo brasileiro, passou as últimas três temporadas no Farense, antes de rumar, já neste verão, aos belgas do RWD Molenbeek. A carreira do defesa ficou ainda marcada por uma passagem pela formação B do Real Madrid, o Castilla, onde o jogador privou com grandes figuras.

"Foi uma experiência fantástica, ainda que as coisas não tenham corrido muito bem, porque sofri com lesões no joelho. Mas vejo-a como uma experiência positiva, porque vivi coisas incríveis dentro do clube. Vi grandes jogadores como Marcelo, Benzema, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Bale e ter sido treinado por Zidane. Aprendi muito", referiu, em entrevista à Marca, aquele que chegou a ser conhecido como "o novo Marcelo".

Leia também Ciclismo Daniel Silva, que fez pódio na Volta a Portugal, suspenso por oito anos Segundo a lista de sanções disciplinares da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), esta quinta-feira atualizada, o castigo de Daniel Silva vigora entre 05 de julho de 2023 e 04 de julho de 2031

Felipe, que passou do Coritiba para os escalões de formação dos merengues, há uma década, contou ainda como foi importante Zinedine Zidane no momento em que o jogador sofreu uma lesão muito grave.

"Estava a treinar e lesionei-me. Naquele momento, já sabia que me tinha lesionado gravemente de novo. Voltei para o balneário e comecei a pensar: 'Vou deixar o futebol'. Porque sabia como foi difícil a recuperação, quanto tempo demorou. Zidane chamou-me ao escritório dele e disse-me que não me devia retirar", explicou.

Para além de ter jogado três anos no Farense, Abner passou ainda meia temporada no Estoril.