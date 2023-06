Ex-Farense na Polónia: "Não vejo a hora de estar dentro de campo"

Pedro Henrique é reforço do Radomiak Radom

Pedro Henrique, ex-Farense, é reforço dos polacos do Radomiak Radom, tendo assinado um contrato válido até 2026 e sido apresentado oficialmente esta terça-feira.

"Estou muito feliz com este novo desafio na minha carreira e preparado para fazer o melhor com a camisola do Radomiak Radom. Não vejo a hora de estar dentro de campo defendendo o clube e procurar os objetivos na temporada", disse o avançado.

"Vemos [esta mudança] como uma grande oportunidade para o atleta. É um clube com uma ótima estrutura, que apresentou um grande projeto para o Pedro Henrique. Estamos muito felizes e sabemos que é o melhor para a carreira do atleta", disse, por seu lado, o empresário Flávio Ribeiro.