Ex-Famalicão dá a vitória ao Maccabi Haifa, adversário do Benfica

Maccabi Haifa, adversário do Benfica na Champions, vence e é líder provisório.

O Maccabi Haifa, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este sábado no terreno do Ironi Kiryat Shmona, por 3-2, na nona jornada da Liga israelita, e ascendeu, provisoriamente, à liderança do campeonato.

O resultado sofreu várias alterações, mas quem abriu o marcador foi o Maccabi Haifa através do ponta de lança haitiano Frantzdy Pierrot, aos 27 minutos, mas 10 minutos depois o avançado argentino Itamar Shviro recolocou a igualdade com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o médio do Suriname Tjaronn Chery, aos 48 minutos, repôs o Maccabi na frente do marcador, mas esta vantagem não duraria mais de seis minutos, visto que Shviro bisou e fez o 2-2, que só seria desfeito aos 81 pelo central francês Dylan Batubinsika.

Esta vitória permitiu ao Maccabi Haifa ascender, provisoriamente, à liderança, com 21 pontos, ultrapassando o Maccabi Telavive, que segue com 19 e recebe no domingo o Netanya, sendo que, em caso de vitória, volta à liderança isolada do campeonato.

O Maccabi Haifa integra, juntamente com o Benfica, o Paris Saint-Germain e a Juventus, o grupo H da Liga dos Campeões.