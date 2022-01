Ex-Estoril e FC Porto estava no radar do Newcastle, mas valores não convenceram Sevilha

Diego Carlos vai acabar a época no Sevilha, apesar do interesse do Newcastle

Diego Carlos, central do Sevilha que passou pelo FC Porto B e Estoril entre 2014 e 2016, estava nos planos do Newcastle para este mercado de inverno, mas o diretor desportivo do Sevilha revelou esta sexta-feira que as ofertas dos magpies "não foram suficientes" para convencerem os responsáveis espanhóis a abdicarem do brasileiro

"A proposta do Newcastle [por Diego Carlos] foi boa, foi uma oferta respeitável, tenho de o dizer. Mas, para a nossa direção e equipa técnica, não foi suficiente. É verdade que talvez não tenha sido a melhor altura. Este mercado de inverno é difícil, não ia ser fácil encontrar um substituto para um jogador como o Diego Carlos", explicou Monchi, diretor desportivo do Sevilha.

O timing continuou a ser a grande razão apontada pelo dirigente pela falta de sucesso na investida do Newcastle, referindo que, se a oferta tivesse surgido noutra altura, o desfecho até poderia ter sido outro. "Este mercado acontece num período muito curto de tempo. Talvez se a proposta tivesse chegado no verão, as coisas poderiam ter sido diferentes. Volto a dizer que a oferta foi muito boa, muito respeitável, simplesmente não veio na melhor altura possível", finalizou.

Recorde-se que Diego Carlos, central de 28 anos, integrou os quadros do Estoril na época 2014/15, tendo sido emprestado ao FC Porto B, onde atuou em 23 jogos. Na época seguinte, impôs-se nos canarinhos, com 33 jogos e dois golos, um saldo que lhe valeu a saída para o Nantes, na temporada 2016/17, de onde viria a reforçar o Sevilha, no verão de 2019.