Ex-Estoril é uma das novidades da lista de Itália para o play-off de acesso ao Mundial

Potencial adversária de Portugal na final do play-off de acesso ao Mundial'2022 chamou 33 jogadores, sendo que 20 deles fizeram parte do grupo de 26 que se sagrou campeão europeu no passado verão.

Roberto Mancini anunciou esta sexta-feira os 30 convocados da Itália para o play-off de acesso ao Mundial'2022, onde se poderá cruzar com Portugal, no Estádio do Dragão, caso as duas seleções vençam a Turquia e a Macedónia do Norte, respetivamente, nas meias-finais.

Concluídos os processos de naturalização, os brasileiros Luiz Felipe (central da Lázio) e João Pedro Galvão (avançado do Cagliari com passagem pelo Estoril) estreiam-se na lista de convocados da Squadra Azzurra, onde estão incluídos 20 jogadores que se sagraram campeões europeus no último verão. Chiesa, Rafael Toloi, Spinazolla (todos lesionados), Meret, Bernardeschi e Castrovili (por opção) são as ausências a registar.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Defesas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma)

Médios: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (PSG)

Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)